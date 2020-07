Aquí te decimos cómo ver el Cometa Neowise este 23 de julio

El Cometa Neowise ha captado la atención de todo el mundo, pues su trayecto se ha podido seguir durante este mes desde cualquier punto de la Tierra.

El cometa comenzó a ser visible sin necesidad de telescopio el pasado 3 de julio, tras alcanzar su perihelio, el punto de su órbita más cercano al Sol (50 millones de kilómetros). Aunque este jueves, 23 de julio, el astro alcanzará su punto más cercano a la Tierra.

“Si está oscuro y despejado en su localidad, al atardecer podrá observar al Cometa Neowise durante su máximo acercamiento a la Tierra el 23 de julio”, informó la reconocida astrónoma mexicana Julieta Fierro.

Neowise es visible desde cualquier parte en el hemisferio norte, incluso en las ciudades, a condición de que el cielo esté despejado. Sólo hay que mirar hacia el noreste, entre las constelaciones de Delfín y la Osa Mayor.

A través de redes sociales, algunas personas han señalado que mejor tiempo para su observación se tiene entre las 05:00 y las 05:30 horas de la mañana, aunque este día la científica Julieta Fierro señaló que también será perceptible al atardecer.

Long exposure photo of the @Space_Station above Comet C/2020 F3 (NEOWISE) as viewed from Keys Gap, https://t.co/dXlen138C6. See full resolution: https://t.co/LVyafZweKZ



What is a comet, anyway? What do they look like up close? https://t.co/nnki5IevCJ#cometNEOWISE 💫 pic.twitter.com/ItGXvTQgzl