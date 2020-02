Ari Borovoy, en los 30 años de OV7 de último momento

Kalimba aseguró que el ingreso de Ari Borovoy “fue la última decisión”; el líder de Bobo Producciones dijo “nunca dejé de estar”

Luego de la polémica ocurrida tras su salida de los 90’s Pop Tour, OV7 iba a hacer la gira para celebrar sus 30 años sin Ari Borovoy, pero fue hasta el último momento que se decidió lo contrario.

Dejando atrás a BOBO, la agrupación decidió continuar con la promesa a sus admiradores después de los dimes y diretes que surgieron entre los integrantes a raíz de haber sido bajados de la gira que contaría con otras estrellas como Aleks Syntek y JNS,

La banda, ahora bajo el mando de Ocesa, ya había hecho fotografías con solo seis integrantes, pero en el último momento Ari decidió unirse.

“Sí hay una foto sólo de los seis. Es cierto que lo de Ari fue la última decisión, pero esto no fue por cuestiones internas o del grupo, fue porque Ari está muy ocupado por su empresa, con su familia y la cuestión es muy simple, siempre se han respetado los proyectos de los demás fuera de OV7. Siempre hay un calendario que nos ha permitido estar muchas veces los siete juntos y, en el caso de Ari, él tenía cosas que pensar y la respuesta es de que aquí estamos”, dijo Kalimba en conferencia de prensa.

A pesar de las palabras del intérprete de “Se te olvidó”, quien en todo momento fue el mediador entre sus compañeros, Borovoy negó que hubiera quedado fuera del proyecto.

“Justo ayer platicaba con Lidia esto y nunca dejé de estar. Estoy aquí porque nunca dejé de estar. Llevo 30 años junto con ellos, con ellos empecé”, afirmó.

Aseguró que ya le resultaba muy complicado llevar el mando de la agrupación, así que consideró delegar ese trabajo a alguien más y concentrarse en sus propios proyectos, especialmente ahora que se convertirá nuevamente en padre.

“Siendo muy franco, como juez y parte, no es un tema muy sencillo. Para lo bueno, estos seis últimos años he logrado cosas grandes con el grupo, pero también, como soy tan clavado y perfeccionista, ya me estaba afectando un poquito y esto es un festejo y hay que celebrarlo. Cuando surgió la opción de no tener esta responsabilidad de la compañía la tomé. Por mi lado sigo con la compañía y aparte próximamente voy a hacer papá”, explicó.

También aprovecharon para aclarar que no existe algún problema legal con Ari Borovoy por el nombre de OV7, debido que en un comunicado para convocar a la conferencia de prensa, aparecieron anunciados como OV30.

Lidia fue quien aclaró esto al señalar que todos los integrantes, incluso M’balia y Kalimba, son dueños de la marca OV7, por lo que no hubo ningún problema y tendrá por qué haberlo en un futuro.

“Hemos tenido a lo largo de los 30 años muchas empresas de management distintas con las cuales también ha habido conflictos, pero nunca se había sabido porque el director de dichas empresas no era una persona pública”. comentó Mariana Ochoa y agregó que se dieron cuenta que en muchas cosas se equivocaron y se pidieron disculpas.

Los integrantes de OV7 quieren hacer a un lado sus problemas internos y concentrarse en hacer una gira inolvidable. Para ello prometen que habrá muchas sorpresas, entre ellas la realización de una serie biográfica y empezaran a sacar sencillos en las plataformas digitales.

“Se está trabajando en una serie de televisión, eso es una verdad, una realidad. Se está desarrollando, está en pañales. Es una idea nada más, pero creo que es la historia que tenemos. En individual, la historia del grupo, lo merece y lo merece la gente que nos ha hecho el favor de estar con nosotros en 30 años”, adelantó Óscar.

La gira iniciará el próximo 30 de abril en el Auditorio Telmex de Guadalajara y aunque aún no hay una fecha programada, los integrantes adelantaron que será en mayo cuando se presenten en el Auditorio Nacional.

