Arman ‘marcha falsa’ para lograr que perrito vaya al veterinario

Porque no hay nada que los amantes de los animales no harían para verlos sanos y contentos, esta vez llegó al punto de organizar una ‘marcha falsa’ para engañar a un perrito (Vaquita) que le temía al veterinario, pero no a las marchas de las cuales incluso se volvió símbolo en Antofagasta, Chile.

A través de Twitter el grupo “Animal paraíso”, dedicado a la difusión para adopciones y tenencia responsable de animales, publicó una convocatoria en la que explica que Vaquita, un perro que es conocido en la ciudad de Antofagasta, Chile, resultó herido por un par de perdigones durante las últimas manifestaciones en la zona por lo que era necesaria su inmediata atención médica.

“El perro no se dejaba tomar por nadie para trasladarlo al doctor”, relató el grupo en un tuit.

Esta historia es increíble, #Vaquita el perro símbolo de las marchas en #Antofagasta estaba herido por perdigones y no se dejaba tomar, no había caso… Así que le crearon una marcha "falsa" para que los siguiera, de esta forma la marcha terminó en la clínica y él en cirugía. 🐕 https://t.co/sDYh25v0LC pic.twitter.com/B6yx6KHqFI — AnimalParaíso (@AnimalParaiso) January 3, 2020

Los vecinos, añadió, quisieron atraparlo, pero este lomito rebelde se resistía a recibir atención veterinaria, por lo que organizaron una “marcha falsa” que tenía como punto de llegada el doctor.

AHORA | Marcha por Vaquita (el perro símbolo de las protestas que resultó herido por perdigones) avanza a esta hora por el centro de #Antofagasta pic.twitter.com/636uANhKva — Regionalista.cl (@ERegionalista) January 2, 2020

De esta manera, un grupo de personas marcharon seguidos de Vaquita, que se convirtió en un símbolo de las protestas en Antofagasta, hasta llegar al veterinario donde fue intervenido quirúrgicamente para retirarle tejido muerto causado por los perdigones.

Para los que han preguntado, #Vaquita se encuentra bien y recuperándose de su cirugía.



Infinitas gracias a la gente de #Antofagasta por su buena voluntad e ingenio para sacarlo adelante.



Acá fotos de #Vaquita pos cirugía y en marchas de la nortina ciudad. pic.twitter.com/BqSnMDxFse — AnimalParaíso (@AnimalParaiso) January 4, 2020

