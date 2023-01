Armenta advierte encuestas “cuchareadas” en Morena rumbo a 2024

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, advirtió que sus contrincantes buscarán “cucharear” la encuesta interna de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para quedarse con la candidatura a la gubernatura de Puebla.



Sin mencionar nombres, el senador dijo estar enterado de las intenciones que tienen otros actores políticos de su partido para imponerse como candidatos, en alusión a su primo y presidente de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.



Ante el supuesto riesgo de que se alteren las encuestas para beneficiar a dicho personaje para contender en el proceso electoral de 2024, sentenció que no permitirá que se impongan aspirantes “por dedazo” que no cuentan con el aval de la ciudadanía.



En ese sentido, señaló que los interesados en abanderar la candidatura de Morena al Gobierno del Estado deben salir a caminar y recorrer los municipios de Puebla para ganar adeptos con el electorado, en lugar de recurrir a sus relaciones políticas para intentar ganar.



“Sabemos que van a querer y que las van a querer dirigir; no hay inocencia, vamos a estar muy pendientes, no van a poder cucharear la democracia en Puebla (…) estamos atentos, sabemos quiénes son los que quieren cucharear”, comentó.



Armenta Mier insistió en que los números lo favorecen para convertirse en el candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” en las próximas elecciones, de modo que no habrá forma de que sus adversarios lo superen en la encuesta interna.



En otro tema, abrió la puerta para que Fuerza por México (FXM) pudiera unirse al proyecto de Morena en el 2024, después de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó otorgar su registro como partido político local.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal