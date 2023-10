Armenta, confiado en aparecer en encuesta para definir a candidato a gobernador

El senador Alejandro Armenta Mier confió en que el Consejo Nacional de Morena lo incluirá en sus propuestas para formar parte de la encuesta interna con la que se definirá la candidatura a la gubernatura de Puebla.



En entrevista, aseguró que ya tuvo una conversación con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien le pidió tener confianza en el partido, por lo que dijo estar tranquilo y feliz, pues cree en la democracia dentro del partido lopezobradorista.



Consideró que sus números son los mejores y que está en primer lugar en el ánimo de las y los poblanos, por ello dijo que al ganar la encuesta aportaría alrededor de 2 millones de votos para que Claudia Sheinbaum Pardo, sea la primera presidenta de la República.



“Con los números que traigo me voy a los playoffs, así es que no se preocupen, vamos a batear fuerte, me siento en la novena entrada y estoy esperando el turno al bate por parte de la dirigencia nacional ya le hablé a Mario Delgado, ya me contestó y hay tranquilidad, hay confianza así es que vamos con todo”, declaró.



Armenta Mier avaló las postulaciones de Julio Huerta Gómez, Ignacio Mier Velazco, Lizeth Sánchez García y Olivia Salomón Vibaldo por el Consejo Estatal de Morena para participar en la encuesta interna y desestimó las versiones de que hubo compra de voluntades de los consejeros.



Y es que, mencionó, es “normal” que no haya sido propuesto por los consejeros, ya que él no impulso a ninguno de ellos ni disputó posiciones, pues señaló que en su momento fue respetuoso del liderazgo que tenía Miguel Barbosa y ahora el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina; sin embargo agradeció a las seis personas que le dieron su voto.



“Yo no tenía expectativas (…) yo no tenía un solo consejero, mi expectativa no estaba en el Consejo Estatal, ellos actuaron con absoluta libertad y tengo confianza de que voy a llegar a los playoffs estoy bateando muy fuerte, mis estadísticas me iban a primer lugar de bateo, casa llena y llevo cuatro campeonatos ganados, vamos por el quinto”, apuntó.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal