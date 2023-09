Armenta, listo para dejar escaño y buscar candidatura de Morena

El senador Alejandro Armenta Mier insistió en que solicitará licencia a su cargo una vez que se publique la convocatoria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para la selección del candidato o candidata a la gubernatura de Puebla.

Lo anterior, tras el pronunciamiento realizado por la exalcaldesa de la capital, Claudia Rivera Vivanco, quien presionó a los aspirantes morenistas para que se separen de sus actuales cargos públicos a fin de centrarse en el proceso interno del partido.

En respuesta, el legislador reiteró que desde hace algunas semanas elaboró su solicitud de licencia y la tiene lista para presentarla cuando llegue el momento adecuado ante la Mesa Directiva del Senado de la República.

Apuntó que hará efectivo el documento hasta que se fijen los lineamientos para elegir al coordinador o coordinadora estatal de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, es decir, al candidato que contenderá por la gubernatura en el 2024.

Además, subrayó que los legisladores no están obligados por ley a separarse de sus cargos para hacer campaña, ya que no manejan recursos públicos a diferencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo; no obstante, dijo que será respetuoso de la ley.

“Hay que diferenciar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; el Poder Ejecutivo administra dinero, el Poder Legislativo no, es distinto, muy distinto. Pero soy respetuoso, yo he venido diciendo en varias entrevistas que tengo en mi solicitud de licencia el cargo ya disponible”, comentó en conferencia de prensa.

Al igual que Armenta Mier, el aspirante a la gubernatura y diputado federal de Morena, Ignacio Mier Velazco, no tiene alguna fecha establecida para separarse de su cargo de cara al proceso electoral del 2024, hecho que fue reprobado por Rivera Vivanco este lunes.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal