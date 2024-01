Armenta llama a no polarizar unidad interna en Morena

El precandidato de Morena a la gubernatura del estado, Alejandro Armenta Mier, hizo un llamado a no polarizar la unidad interna del partido, ante la disputa que mantienen distintos grupos políticos por la candidatura a la presidencia municipal de Puebla.

En entrevista este domingo, el senador afirmó que tanto Pepe Chedraui como Alejandro Carvajal son valiosos para el movimiento, por lo que pidió no estigmatizarlos ni catalogarlos como “buenos y malos” dentro del proceso de definición.

En ese sentido, aseguró que se mantendrá alejado de las decisiones que se tomen en los próximos días, ya que está obligado a respetar la ley y no manifestar inclinación por ninguna de las personas que aspiran a las 217 alcaldías de la entidad.

“Yo no soy partido, yo soy un militante, un simpatizante, soy un coordinador en funciones; el llamado es a la unidad de todos, de todas (…) este no es un tema de malos y buenos, no es un tema de villanos y de héroes, no estigmaticen”, expresó a medios de comunicación.

Aunque Armenta Mier llegó al Zócalo de Puebla donde se realizaba un mitin de morenistas encabezados por Alejandro Carvajal y Claudia Rivera, decidió no acercarse a la concentración para no incurrir en algún delito electoral.

Sobre el tema, apuntó que estará abierto a escuchar todas las expresiones de militantes y respetará su libertad de expresión; a la par, se dijo a favor de la inclusión de perfiles externos en beneficio de Morena.

A la par, negó que la determinación de la dirigencia nacional sobre aplazar la publicación de aspirantes finalistas a las diputaciones locales y ayuntamientos pudiera fracturar la unidad interna del partido en la capital.

