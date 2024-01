Armenta podría solicitar seguridad para la campaña electoral

El precandidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, abrió la posibilidad de solicitar seguridad para el periodo de campañas, después de los asesinatos de aspirantes ocurridos en los estados de Chiapas y Colima.

En conferencia de prensa, el senador consideró necesario adoptar medidas preventivas para evitar ser víctima de cualquier acto de violencia durante el proceso electoral, pues admitió que el clima de inseguridad a nivel nacional se ha convertido se torna preocupante.

Apuntó que todos los actores políticos que participan en la renovación de cargos públicos están expuestos a sufrir algún tipo de atentado, por lo que analizará pedir medidas de protección ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado.

Agregó que la misma decisión dependerá en las candidatas y candidatos que contiendan por los 217 presidencias municipales y 26 diputaciones locales que se elegirán en las urnas el próximo 2 de junio, especialmente de los abanderados de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”.

“Yo también lo estoy valorando porque no se trata de menospreciar la circunstancia que hay en el país en materia de seguridad, aunque ha habido avances muy importantes, tenemos que cuidarnos (…) quienes somos aspirantes o candidatos podemos ser sujetos de una acción que no deseamos, entonces sí hay que tomar medidas preventivas, pero esas no se dicen, se hacen”, comentó.

Y es que durante el fin de semana fue asesinado a tiros David Rey González Moreno, quien buscaba la alcaldía de Suchiate, Chiapas; lo mismo ocurrió en Colima con Sergio Hueso, aspirante a la presidencia municipal de Armería.

En otro tema, Armenta Mier respaldó la propuesta que hizo el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para que los partidos políticos apliquen filtros de selección de candidatos, a fin de evitar la participación de personajes vinculados con hechos delictivos.

Adhiere a Chelís y Villegas a su equipo

Este lunes, el precandidato a la gubernatura anunció la suma del exdirector técnico del Club Puebla, José Luis Sánchez Solá “El Chelís”, a su equipo legislativo, pues se desempeñará como asesor deportivo en el Senado de la República.

También informó que Andrés Villegas Mendoza, quien hasta el 7 de enero se desempeñó como subsecretario de Gobernación estatal, se unirá a su equipo de asesores legislativos y posteriormente fungirá como coordinador político en campaña.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal