Armenta presenta “Por Amor a Puebla para construir un mejor futuro”

El senador Alejandro Armenta Mier presentó en Puebla su libro “Por Amor a Puebla, propuestas para construir un mejor futuro”, el cual consiste en un diagnóstico de indicadores de la entidad en rubros como seguridad, salud, educación y economía.

Acompañado del investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), César Cancino, Armenta Mier señaló que este libro tiene una categoría que empata con su vida, y lo consideró su tercer hijo, el primero –apuntó– fue la Pandemia de los Edulcorantes y el segundo El Litio.

“Yo estoy agradecido con Puebla por eso este trabajo lo construimos con amor, porque en la bioética los valores son fundamentales (…) Cuando se ama a la patria se hacen cosas con maestría a beneficio de la sociedad, aquí es donde interactúa una fórmula para ir más rápido que Jalisco, Nuevo León, Veracruz o Ciudad de México”, dijo.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado agregó que esta es la segunda oportunidad para Puebla de cumplir con los objetivos del milenio y que en el 2030 se consolide el desarrollo sustentable.

“Este libro es un tributo para las y los poblanos y este trabajo conceptualmente es la aportación académica que en mi recorrer como maestro en administración pública y ahora como candidato a doctor del Instituto de Administración Pública aporto como un diagnóstico que busca entrar al debate y al análisis de las ideas”, expuso.

Armenta Mier dijo que llevará a cabo mesas de diálogo y trabajo para discutir lo expuesto en su tercer libro, las cuales dijo inclusive ya adelantó este mes.

#Puebla 🗣️ El senador @armentapuebla_ presentó su libro "Por Amor a Puebla propuestas para construir un mejor futuro", el cual -dijo- es un diagnóstico sobre seguridad, educación y salud de la entidad poblana.



Agregó que su trabajo en este libro busca complementar en un par de meses una etapa adicional temas específicos de la visión que tenemos para Puebla, a partir de este diagnóstico.

Mencionó que compartió su libro con artistas y deportistas, con quienes abordó temas como que si los jóvenes tienen acceso a este tipo de actividades, “difícilmente” se ven envueltos en la delincuencia.

Finalizó que el libro es una “revolución de las conciencias”, y la construcción de una ciudadanía empoderada, la igualdad de hombres y mujeres frente a la ley, una realidad que deben de impulsar permanentemente.

Armenta, a favor de decreto contra pinta de muros con propaganda

El senador Alejandro Armenta Mier se deslindó de nueva cuenta de las bardas pintadas con su nombre y dijo que apoya el decreto que emitirá el gobernador Sergio Salomón Céspedes para evitar la pinta de mobiliario urbano con mensajes políticos.

Además se pronunció a favor de respetar la petición que hizo la dirigente de Morena Olga Romero Garci-Crespo de despintar las bardas con nombres de aspirantes a algún cargo.

“Tenemos que respetar, el gobernador Sergio Salomón ha hecho un gran trabajo (…) Yo me deslindo, me he deslindado oportunamente de cualquier acto de propaganda”, declaró tras la presentación de su libro “Por Amor a Puebla, propuestas para construir un mejor futuro”.

Afirmó que Porrúa es la editorial que lleva a cabo la promoción de su libro Litio, el cual aseveró que ya se agotó la primera edición y va en una segunda, la cual incluye un capítulo sobre el organismo descentralizado y el proceso del desarrollo industrial del litio para México.

“Creo que todas las expresiones que se han venido dando, legítimas, tendrán que acatarse y regularse en función de eso, quien las hace”, agregó.

También dijo que no es tiempo de campañas, por lo que mencionó que está enfocado en su tarea legislativa como senador, por lo que camina calles y mercados para “escuchar a la gente”, lo cual consideró es una de sus obligaciones como integrante de la Cámara Alta.

Plan C, elecciones de 2024

Después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que desechó el llamado plan B de la reforma electoral, el senador poblano refrendó su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y opinó que hay que democratizar al Poder Judicial.

Señaló que para un “plan C” es necesario “ganar las próximas elecciones en unidad”.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal