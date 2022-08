Arquidiócesis remueve a sacerdote de Jicolapa por comentario homofóbico

La Arquidiócesis de Puebla informó que removió al padre Pedro Varillas Andrade de la comunidad de Jicopala.

Lo anterior tras el polémico video que se viralizó en redes sociales el pasado 24 de julio donde el sacerdote hizo comentarios “homofóbicos” durante una celebración dominical.

“El padre Pedro Varillas, reconoce que la predicación se debe ejercer con absoluto respeto a todos y se disculpa por haber utilizado adjetivos inapropiados respecto a las personas homosexuales, durante su reflexión dominical”, informaron en un comunicado de prensa.

Sin mebargo, la Iglesia de Puebla lo encomendará a una nueva tarea:

“De igual manera, se informa que, después de 11 años al frente de la comunidad de Jicolapa, el padre Pedro tendrá una nueva encomienda donde y cuando el señor Arzobispo lo determine en los próximos días”, señala la Arquidiócesis.

En el comunicado, la Arquidiócesis dice rechazar la discriminación:

La Iglesia rechaza toda injusta discriminación especialmente las que pueda desembocar en daño físico, psicológico, moral, de salud, laboral, etc. Por tanto, es misión de la Iglesia acoger sin juzgar, y llevar a todos a Dios, sin condenar.

A su vez, dice que “rechaza todo lo que sea contrario al plan de Dios, que es salvación de todos”.

“Sin embargo, también es misión de la Iglesia ejercer su misión profética, recordando que todos estamos llamados a llevar una vida moral, e incluso santa. Se ama a la persona pero se rechaza todo lo que sea contrario al plan de Dios, que es salvación de todos”.

En su discurso homofóbico el párroco dijo:

“Los homosexuales son hijos de Dios, si están bautizados, están llamados a vivir una vida correcta, una vida moral, lo mismo que un heterosexual, quien tampoco por serlo tiene permiso de andar de adúltero aquí o allá o en todos lados”.

Pedro Varillas, en la misa que celebró ese domingo de julio, en el templo conventual franciscano y que generaron controversia en redes sociales, agregpó:

“Copiando a Sodoma, con todas esas cosas que se están promoviendo contra la vida, contra la familia, contra la fe… Con todo esto de los matrimonios igualitarios, las ideologías de género, cultura trans y todas esas cosas del demonio”.

“Entonces, ¿cuál es el objetivo?, que se casen los jotines (sic) que nunca van a engendrar familia, que se casen dos lesbianas, entonces no van a poder dejar familia, pero sí pueden adoptar que desgracia… yo no tengo nada, tampoco tengo fobia, sabe Dios porque tomaron sus inclinaciones, pero eso no quiere decir, si son bautizados que ya no son hijos de Dios», dijo el sacerdote.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

TE RECOMENDAMOS: