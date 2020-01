Arranca 2020 con cuenta regresiva para transportistas poblanos

Por Alejandra Olivera

A partir de este 1 de enero los concesionarios tienen 38 días para cumplir con mejorar sus unidades y equiparlas con sistemas de seguridad conectados al C5; no obstante, el último avance que dio la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) es que sólo el 3.5 por ciento de unidades cuentan con sistemas de seguridad y un 25 por ciento de las mil 200 unidades que debían ser renovadas, cumplió.

La cuenta regresiva comenzó el 12 de octubre pasado, fecha en la que se dio un plazo de 120 días para que concesionarios cumplieran con los dispositivos tecnológicos, e hicieran adecuaciones a sus unidades o de plano las renovarán por las pésimas condiciones de éstas.

Con ello, se prometió a los ciudadanos que las condiciones del servicio de transporte público mejorarían, pues el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta avaló un incremento de 2.50 pesos al pasaje.

Sin embargo, hasta el momento se reporta un avance mínimo pues sólo 500 unidades de las 14 mil 300 concesiones han sido equipadas con sistemas de seguridad; mientras que alrededor de 300 de las mil 200 en pésimas condiciones ya fueron cambiadas. No obstante, la administración estatal ha sido contundente al señala que no habrá prórroga y que retirarán concesiones a quienes no cumplan con lo pactado.

Los requisitos

En el acuerdo por la Modernización y Dignificación del Transporte se señala que todas las unidades deberá contar con GPS; botón de pánico, sistema de “paro remoto” a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); así como un sistema de videovigilancia con disco duro de al menos 2 terabytes de almacenamiento y con conexión de datos GPRS 3G o 4G; lo que significaría una inversión de 20 a 25 mil pesos por unidad.

Cada autobús deberá tener al menos 4 cámaras, los microbuses 3, mientras que las camionetas tipo Van, mejor conocidas como “combis”, tendrán dos cámaras.

Asimismo, los taxis mercantiles y ejecutivos, como Didi, Uber y Cabify, deberán contar con dos cámaras de videovigilancia en su interior. En todos los casos las cámaras tendrán una resolución de al menos 1080 píxeles.

