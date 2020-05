Arrestan a hombre que realizaba cuarentena en Disney World

Por Redacción

Elementos de la Policía de Florida arrestaron a un hombre que se hallaba en cuarentena en una isla de Disney World cerrada al público desde hace tiempo y quien después declaró a las autoridades que el lugar le parecía un “paraíso tropical”.

Los agentes del departamento de policía del condado Orange encontraron a Richard McGuire en Discovery Island, propiedad de Disney. El sujeto señaló que se encontraba en el lugar desde el lunes o el martes de la semana pasada y tenía planeado acampar ahí durante una semana, de acuerdo con el informe del arresto.

El hombre de 42 años dijo no haber escuchado que varios agentes lo buscaran a pie, en bote y por aire en la isla privada, dado que dormía en un inmueble. El sujeto dijo a un agente que no sabía que el lugar era una zona reservada, a pesar de los numerosos letreros de “prohibido el acceso”, incluso los agentes de la unidad marina de la policía del condado Orange en Bay Lake utilizaron el sistema público de altavoces para avisar a McGuire que no tenía permitido estar en la propiedad.

Una representante de seguridad de Disney dijo haber visto a McGuire utilizando el jueves pasado un bote de la compañía; mientras que la representante del lugar indicó que presentará cargos.

