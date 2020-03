Artistas cancelan conciertos por Covid-19

La pandemia de COVID-19 ha provocado la cancelación de conciertos, eventos culturales, de entretenimiento y deportivos a nivel mundial.

Diversas bandas y festivales musicales han perdido parte de sus alienaciones o se han pospuesto debido al contagio de dicha enfermedad.

Aquí algunos de los cantantes que suspendieron sus presentaciones debido a la emergencia sanitaria.

Ricky Martin

El cantante puertorriqueño canceló el encuentro con medios y con fanáticos que tendría con motivo de su presentación de este viernes con medios en Monterrey.

Además, las autoridades de Jalisco suspendieron el concierto que se llevaría a cabo el próximo 18 de marzo en Guadalajara.

Chayanne

Chayanne decidió poner un alto a su más reciente gira titulada ‘Desde el alma’, la cual tenía contempladas fechas en países como Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana y España, esto como medida ante la propagación del COVID-19.

COMUNICADO DE PRENSA

Jueves, Marzo 12, 2020



Como es de público conocimiento, la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar el Coronavirus como una pandemia y pide acción para que todos los países tomen las… https://t.co/F2hx4WlFQf — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) March 12, 2020

El intérprete compartió un comunicado en el que, por medio de Chaf Enterprises, explica: “Como es de público conocimiento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de declarar el Coronavirus como una pandemia y pide acción para que todos los países tomen las medidas necesarias, siendo la primera de ellas la suspensión inmediata de todos los eventos públicos”.

En el comunicado se informa que el cantante expresó su preocupación por sus seguidores, a quienes se refiere: “Mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos no solo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos”.

Banda MS

La agrupación mexicana de música regional, Banda MS de Sergio Lizárraga, informó que, debido a las recomendaciones, han decidido posponer el concierto que ofrecerían el próximo fin de semana en San Antonio, Texas.

“A través de este medio les informamos que como medida precautoria y debido a las múltiples recomendaciones que se están emitiendo, la Banda MS de Sergio Lizárraga, ha decidido posponer el concierto programado para éste próximo 14 de marzo en el Freeman Coliseum”, destacan en un documento dirigido a los medios de comunicación.

Además de la fecha en Texas, Banda MS se presentaría por primera vez en el Festival Coachella, mismo que también fue pospuesto ante la amenaza por el COVID-19, y que se llevará a cabo en Indio, California en octubre próximo.

Carlos Rivera



Carlos Rivera canceló la presentación que tenía programada para el sábado 14 de febrero en Merida, Yucatán, esto como un esfuerzo por prevenir el contagio de COVID-19 y preservar la salud de su público.

Con mucha tristeza, pero como un acto de responsabilidad y coherencia hemos decidido posponer mi concierto de mañana en Mérida, Yucatán. Sumándonos a los esfuerzos internacionales y por seguridad de todos mis fans y de todos nosotros en mi equipo. pic.twitter.com/3z3iAUlhrn — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) March 13, 2020

Por medio de sus redes sociales, Rivera expresó; “Con mucha tristeza, pero como un acto de responsabilidad y coherencia, hemos decidido posponer mi concierto de mañana en Mérida, Yucatán. Sumándonos a los esfuerzos internacionales y por seguridad de todos mis fans y de todos nosotros en mi equipo.

Rage Against the Machine

La banda de rap metal Rage Against the Machine, suspendió algunas fechas de su gira por Estados Unidos y Canadá, esto como medida de salud por el brote de coronavirus, asimismo han comunicado que realizarán el reembolso de los boletos.

La agrupación lo dio a conocer por medio de un comunicado, en donde mencionaron que las fechas del 26 al 20 de mayo serías pospuestas.

“La seguridad y la salud de quienes acuden a nuestros espectáculos es de suma importancia para nosotros”, asegura el documento en el que no se habla de otras fechas de la gira programada.

Fangoria

La banda española Fangoria se suma a las recientes cancelaciones de talento que participará en el festival Vive Latino que se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo. Los músicos decidieron no tocar en el evento debido a la crisis provocada por COVID-19.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la agrupación madrileña señaló que “ante la situación actual provocada por el COVID-19, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid donde residimos, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de no realizar viajes que no sean estrictamente necesarios, hemos decidido no viajar a la Ciudad de México y cancelar nuestra actuación en Vive Latino 2020”.

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz anunció que los conciertos programados en Bogotá, Colombia, fueron cancelados por las autoridades, debido a la expansión del coronavirus.

A través de un comunicado en redes sociales, Sanz comentó que se cancelan sus conciertos en Bogotá (12 de marzo), Cali (14 de marzo) y Barranquilla (16 de mayo). El cantante dice que se aplazan hasta nuevo aviso y asegura que “debemos ser responsables con respecto a la pandemia y que prevalezca el bienestar y la salud de toda la ciudadanía

Me da mucha tristeza comunicarles que el concierto de Bogotá ha sido pospuesto por seguridad sanitaria. Esto pasará, pero debemos hacer caso a las recomendaciones… cuando se pueda yo vuelvo y les canto con to, no importa cuando sea. Os quiero con el alma. 😞 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 12, 2020

En su cuenta de Twitter, Sanz compartió la noticia con sus seguidores: “Me da mucha tristeza comunicarles que el concierto de Bogotá ha sido pospuesto por seguridad sanitaria. Esto pasará, pero debemos hacer caso a las recomendaciones… cuando se pueda yo vuelvo y les canto, no importa cuándo sea. Os quiero con el alma”.

Madonna

Madonna canceló las que serían las dos últimas fechas de su gira en París pues en Francia prohibieron toda manifestación con más de mil personas por temor al COVID-19.

La reina del pop previno a sus seguidores a través de las redes sociales que no estaba en la mejor forma para afrontar su gira, después de una caída. Tal vez lo mejor era terminar antes de tiempo, aunque nunca esperó que fuera por una enfermedad que asusta al mundo.

