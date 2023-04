El empresario Arturo Elías Ayub decidió celebrar su cumpleaños de una manera poco convencional; con una taquiza totalmente gratuita para todos sus seguidores que lo gustaran acompañar en la colonia Polanco de Ciudad de México

Elías Ayub fue recibido por un público de más de 500 personas que le cantaron las mañanitas y tuvieron la oportunidad de charlar, así como tomarse fotos con el ex panelista de Shark Tank México.

La invitación fue publicada en las redes sociales del empresario, donde dijo:

“Mañana es mi cumple. No manches, me estoy haciendo viejo, pero estaba platicando con Johanna hace rato ‘¿qué hacemos?’ y se nos ocurrió una idea buenísima. Así es que te invito a mi cumple, a ti sí, a ti, a ti. Está buenísimo, la verdad es que son a todo dar conmigo siempre y se me hizo como que algo muy padre. Ya a mi edad he aprendido que en la vida lo único que debes de juntar es más amigos, así es que estaría súper cool verlos por ahí”.

El evento se celebró en el parque América, frente a la Parroquia de San Agustín, en la colonia Polanco, a las 14:30 horas y la gente aprovechó para comer tacos en compañía del yerno de Carlos Slim.

Tras el evento, Elías Ayub comentó ““Mil gracias a todos por venir, de verdad qué honor festejar mi cumple con pura gente increíble, de verdad”

Por Redacción Editor: Julián Manchukian

