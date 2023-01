Arzobispo de Puebla dedica misa al Papa Emérito Benedicto XVI

La primera misa dominical del 2023 en Puebla estuvo dedicada al Papa Emérito Benedicto XVI, quien falleció el pasado 31 de diciembre a la edad de 95 años.



Al encabezar la ceremonia eucarística en la Catedral de la capital, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa elevó sus plegarias por el eterno descanso del pontífice.



En sus intenciones, recordó que fue el Papa Benedicto XVI quien avaló su nombramiento como arzobispo y máximo representante de la grey católica en la entidad poblana en el 2009.



Apuntó que después de su designación, tuvieron un encuentro en Roma, donde el entonces Papa le encomendó ser un “buen pastor” y continuar la labor de la iglesia católica.

“El Papa Benedicto me hizo arzobispo de Puebla. Cuando fui a Roma a verlo le dije: Santo Padre, usted me ha designado arzobispo, pero voy con cierto temor; y me contestó: vaya y sólo sea buen pastor”, expresó.