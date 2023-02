Asaltan a influencer HotSpanish en plena grabación

El influencer Roberto González, conocido como HotSpanish, fue víctima de un asaltó con cuchillo, en las vías del tren de Zapopan, Jalisco, mientras grababa un video para su canal.

De acuerdo con HotSpanish, se encontraba grabando un video cuando de pronto un sujeto le sacó un cuchillo para quitarle su dinero.

“Estaba haciendo un video por las vías del tren, un tipo me sacó un cuchillo y me sacó la feria”, narró.

“Cuando me chingaron la feria lo que hice fue correr, no me iba a quedar a averiguar. El problema es que yo venía con la intención de querer ayudar; se le hizo fácil”, dijo.

También un joven llegó mientras estaban con la policía y le explicó al millonario mexicano que “los asaltantes se esconden en la plaza comercial y se cambian de ropa, eso es lo que he visto con mis amigos”.

En tanto, la policía seguía buscando al agresor en los matorrales del terreno baldío y detuvo a un hombre que tendría algunas características similares con el atacante, pero al acudir al careo, se determinó que no era el asaltante.

“Seguirán buscándolo, ya les di mi número de teléfono, la neta como que este pedo es muy estresante amigos, no pensé vivir una situación así. Uno piensa que por hacer el bien siempre va a tener uno el bien, pero uno tiene que aprender. Estoy feliz de estar vivo, espero que la persona que me lo arrebato haya tenido esa necesidad”, finalizó HotSpanish.

Por: Redacción

Editor: Miguel Tort