Asaltan violentamente casa de diputado local por Ciudad Serdán

#COMUNICADOLa madrugada de este lunes 30 de marzo de 2020, el Diputado Local por el Distrito 14, Uruviel González Vieyra y su familia fueron víctimas de un atraco por parte de un grupo armado en su casa ubicada en el municipio de Tlachichuca. Ante esta situación, solicita el apoyo del Gobierno del Estado para reforzar la seguridad de esta zona, una vez que cada día son más las personas y familias afectadas por el tema de inseguridad.El legislador detalló que alrededor de las 2:30 de la mañana un grupo armado irrumpió en su casa, lastimando a su velador y al hijo de este, para posteriormente ingresar a su vivienda donde se encontraba con su esposa e hijos. Una vez dentro de la propiedad, los asaltantes los amagaron de forma violenta, golpeándolos y encajuelándolos para realizar el hurto.Posteriormente, el diputado y su familia fueron liberados y apoyados por el personal de su hogar, quienes denuncian recibieron fuertes golpes por los asaltantes.En video publicado en sus redes sociales, González Vieyra pide a las autoridades estatales mayor seguridad en el distrito.“Señor Gobernador, le pido que voltee hacia Serdán, no soy el único, seguramente habrán familias que por miedo no presentan su denuncia por el temor, haré mi denuncia correspondiente y mi declaración tal y como sucedieron los hechos. Le reitero mi admiración, por lo que pido que trabajemos juntos, las partes políticas se deben acabar. Hoy es un llamado para que nos sumemos todos, desde que llegó, desde que tomó protesta me sumé a sus llamados. Confío en que tendrá la capacidad para mejorar las condiciones, que los cambios que ha hecho en la administración pública son para mejoría del estado, lleva poco tiempo pero sí se puede, sí se pueden hacer mejores cosas para este distrito y el estado, confío plenamente, y a los Presidentes Municipales les pido que de ser necesario se realicen reuniones con la federación hagámoslo, dejémoslo temas partidistas de lado”, remarcó.Finalmente, el diputado informó que interpondrá la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado por robo a mano armada, daños en propiedad privada y daños físicos a su familia y persona.