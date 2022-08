Asaltantes degüellan a menor de 13 años en Hueyapan

Unos sujetos degollaron a una niña de 13 años de edad que gritó para pedir ayuda mientras asaltaban su casa, en el municipio de Hueyapan.



Por lo anterior, lo elementos de la Policía Municipal se movilizaron anoche a la calle Morelos y la esquina con la avenida Hidalgo, según lo revelado hasta este viernes.



Aunque montaron un operativo, no lograron localizar a los presuntos responsables por ningún lado.



Por su parte, las autoridades ministeriales se encargaron de realizar la diligencias correspondientes.



Posteriormente, llevaron al anfiteatro el cadáver de la menor, de quien no se reveló su nombre.



Cuando le practiquen la necropsia, le entregaran el cuerpo a sus padres, quienes supuestamente no se encontraban en la viendo a durante el atraco.



Cabe destacar que este caso es igual al de Jorge Luis, de 13 años de edad, quien fue asesinado el pasado 12 de marzo con extrema violencia por unos sujetos que asaltaron su casa, en el municipio de Xochitlán Todos Santos, lo cual también fue documentado por Oro Noticias.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

