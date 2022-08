ASE declara desierta la convocatoria para Padrón de Auditores Externos 2022

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla declaró desierta la convocatoria para integrar el Padrón de Auditores Externos 2022, ya que ninguno de los aspirantes inscritos resultó idóneo para desempeñar el trabajo de fiscalización.



Este miércoles fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el comunicado para notificar que no se pudo llevar a cabo la designación de los auditores externos, quienes se encargarían de reforzar la revisión de Cuentas Públicas de los sujetos obligados.



El documento señala que las personas que se registraron en la convocatoria no cumplieron con los lineamientos de idoneidad para dictaminar Estados Financieros, Programáticos, Contables, Presupuestarios de las Entidades Fiscalizadas del Estado de Puebla.



“Ninguna de las “Personas Aspirantes”, obtuvo resultado de Idoneidad con la finalidad de obtener la Constancia Anual de Auditor Externo autorizado para el Ejercicio Fiscal 2022 con el propósito de dictaminar los Estados Financieros, Programáticos, Contables, Presupuestarios de las Entidades Fiscalizadas del Estado de Puebla, así como su registro en el Padrón correspondiente”, dicta el comunicado.



En consecuencia, la ASE –encabezada por la auditoria superior, Amanda Gómez Nava– deberá emitir una nueva convocatoria para concretar la integración el padrón autorizado.



Fue el pasado 5 de junio cuando Amanda Gómez dejó sin efecto el padrón de auditores que se conformó durante la gestión de Francisco N., debido a múltiples irregularidades detectadas.



El extitular de la ASE –quien fue destituido del cargo el 31 de marzo– fue señalado por el cobro de “moches” a través de sus auditores externos, quienes habrían solicitado dinero a alcaldes a cambio de no detectar anomalías en sus Cuentas Públicas.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

