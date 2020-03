Asegura Pompeo que China oculta información sobre Covid-19

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a China de supuestamente ocultar información “vital” respecto a la propagación del coronavirus alrededor del mundo.

Según el funcionario del gabinete de Donald Trump, los gobernantes y científicos chinos tendrían información para frenar más casos de contagio.

Durante su intervención en la reunión virtual de emergencia que tuvo el Grupo de los Siete, G7, Pompeo dirigió un mensaje a sus homólogos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unidos, en el que calificó como un supuesto encubrimiento del gigante asiático, cualquier hallazgo para combatir la enfermedad.

“Mi preocupación es que este encubrimiento, esta desinformación en la que está metido el Partido Comunista de China, sigue privando al mundo de la información que necesita para que podamos evitar que vuelvan a aparecer más casos o que algo como esto se repita”.

With the unprecedented global challenge of confronting the #WuhanVirus, cooperation with our partners is more important than ever. Our virtual #G7 Ministerial was productive; we’ll end this crisis together and continue to promote our shared values of freedom and good governance. pic.twitter.com/yNk37G7PI6