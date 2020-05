Asegura Vicente Fox que apenas y tiene dinero para comer

El expresidente Vicente Fox reveló que vive al día y que difícilmente tiene dinero para comer; esto después de que lo cuestionaron sobre las versiones de enriquecimiento ilícito durante su sexenio 2000 a 2006.

“Yo vivo prácticamente al día, todo mi dinero lo metí a las fundaciones. El dinero que he ganado en conferencias, cada centavo lo doné a las fundaciones”, explicó Fox a CNN.

Dichas declaraciones las hizo para este medio, además dijo que ha hecho su patrimonio con su trabajo y con una herencia que su padre les dejó a sus ocho hermanos y a él.

“Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie, yo he hecho mi patrimonio con trabajo, sí con una herencia que nos dejó mi padre a nueve hermanos”, dijo.

El exmandatario explicó que el dinero que ganó dando conferencias, por las que cobró hasta 200 mil dólares, las metió a sus fundaciones y otros organismos que se dedican a ayudar a la gente de bajos recursos.

“Hemos trabajado desde los seis siete años, hemos logrado salir adelante. Aquí no hay riqueza, ni dinero escondido y cualquiera que le busque no lo va a encontrar”, agregó.

Con información de CNN