Asegura Zoe Robledo que IMSS no está rebasado

Por Redacción

El IMSS no está rebasado por los casos de Covid-19 y no ha pagado sobreprecio por los ventiladores médicos pues aún no concluye el proceso de compra, aseguró Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Citó el caso del Hospital General de Zona 20 de Tijuana, donde el gobernador Jaime Bonilla, afirmó que sí hay desabasto de equipos de protección para los médicos y de apoyo para pacientes.

En el hospital número 20 hubiera más pacientes necesitando ventilador que ventiladores disponibles, estaría de acuerdo conmigo que ese sería un rebase de las capacidades. Eso no ha ocurrido. Lo que necesitaos hacer es que nunca ocurra”, puntualizó Robledo en entrevista tras salir de Palacio Nacional, donde participó en una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Gabinete de salud.

El titular del IMSS dijo que casos como el de Baja California serán solucionados mediante el diálogo con los gobernadores a quienes conminó a no ventilar públicamente estos temas.

Hablamos ayer. Está el doctor Juan Manuel Lira en Tijuana en este momento, llegó desde anoche, es el titular de la unidad de atención médica, va a hacer una inspección. Hay un equipo de epidemiólogos desde hace varios días haciendo las investigaciones de los contagios, lo que se hace cuando hay un brote o un contagio.

