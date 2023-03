Asesinan a ganadero en intento de asalto en Yehualtepec

Un ganadero originario de Oaxaca fue asesinado a balazos por unos sujetos que intentaron asaltarlo, en el municipio de Yehualtepec.



La víctima llegó a la plaza de ganado que se ubica en la junta auxiliar San Miguel Zozutla.



Mientras comercializaba sus animales, unos sujetos se le acercaron para despojarlo de dinero en efectivo. Como no lo consiguieron, le dispararon en diversas ocasiones al ganadero oaxaqueño, quien quedó tendidos sobre el piso.



Posteriormente, los presuntos delincuentes escaparon, por lo que los testigos marcaron al 911. En consecuencia, unos paramédicos se movilizaron para revisar al ganadero e indicaron que ya no tenía signos vitales.



Al lugar también acudieron los policías municipales, quienes, aunque realizaron recorridos, no localizaron a los responsables.



Por su parte, los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cadáver de la víctima y lo llevaron al anfiteatro.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal