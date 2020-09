Por Érika González

Este jueves se encontró el cuerpo sin vida de una mujer al interior de su domicilio ubicado en la localidad de Santa Ana Coatepec, perteneciente al municipio de Huaquechula.

De acuerdo a los primeros reportes, la joven identificada como Estefanía N, de 27 años de edad, no presentaba huellas de tortura, sin embargo, su familia no descarta que se tratase de un homicidio ya que según indicaron, la mujer no padecía enfermedades.

