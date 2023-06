Asesinan a niño de 12 años en Santa Isabel Cholula

Con un balazo en la boca y otro en la cintura fue hallado el cadáver de un niño de 12 años de edad al interior del baño de un inmueble donde se celebraba una fiesta, en la junta auxiliar Santa Ana Acozautla del municipio de Santa Isabel Cholula.



Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya realizar las investigaciones del caso, del cual se desconoce con precisión cuándo ocurrió.



Hasta el momento, el organismo no ha esclarecido el móvil del homicidio de Senobio, quien también presentaba múltiples golpes.



Además, no ha dado con el paradero del o los presuntos responsables. Por otra parte, la FGE no ha revelado si el cuerpo del menor ya fue reclamado por sus familiares o si sigue en el anfiteatro.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal