Asesinan a tiros a ex regidor de Jolalpan

A balazos fue asesinado al interior de su vivienda el ex regidor del municipio de Jolalpan.



Personas escucharon anoche diversas detonaciones de arma de fuego, en la junta auxiliar Vista Hermosa.



Cuando se percataron que provinieron del domicilio del ex regidor del municipio de Jolalpan, Gildardo, marcaron al 911.



Por lo anterior, policías municipales y paramédicos se movilizaron de inmediato. A su llegada, ingresaron a la vivienda, donde el ex funcionario estaba tirado con heridas de bala.



Cuando lo revisaron, los rescatistas indicaron que no tenía signos vitales.

Por lo anterior, resguardaron la vivienda los uniformados, quienes no localizaron al o los presuntos responsables.



Cuando llegaron, los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar las primeras diligencias.



Posteriormente, llevaron la madrugada de este lunes al anfiteatro el casa del ex regidor del municipio de Jolalpan y también catedrático.



Además, las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación para determinar si el móvil del homicidio está relacionado con la función que desempeñó o por otra situación.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal