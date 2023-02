Asesinan a tiros a joven dentro de su domicilio en Jolalpan

Un joven fue asesinado a balazos por unos sujetos que irrumpieron su vivienda, en el municipio de Jolalpan.



Jorge, de 27 años de edad, llegó a su domicilio ubicada en la junta auxiliar Huachinantla.



Cuando se encontraba al interior, unos sujetos ingresaron a la fuerza y le dispararon en diversas ocasiones.



Posteriormente, escaparon con rumbo desconocido, lo cual presenciaron los vecinos que le dieron aviso al 911.



Por lo anterior, unos paramédicos acudieron e indicaron que el joven ya no tenía signos vitales.



Aunque montaron un operativo, los policías municipales no localizaron a los presuntos responsables.



Por su parte, los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar el levantamiento de cadáver de Jorge.



Posteriormente, las autoridades ministeriales lo llevaron al anfiteatro y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del homicidio que sería un ataque directo debido a que los responsables no se llevaron cosas de valor.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal