Asesino de Susana Cerón no fue absuelto, seguirá en prisión: Barbosa

Por Alejandra Olivera

No fue absuelto Efrén N., presunto responsable del asesinato de Susana Cerón, aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta al referir que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla aportará nuevos elementos para que el ex policía sea sentenciado por feminicidio.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que Efrén N. fue vinculado a proceso sólo por el delito de desaparición forzada y no feminicidio.

Por ello, indicó que el fiscal Gilberto Higuera Bernal le informó que el organismo controvertirá el criterio del juez que lleva el caso y aportará las pruebas necesarias para reencausarle el delito de feminicidio.

Barbosa Huerta sentenció que “el señor se queda, no se va” y que la determinación del juez no tiene como consecuencia la liberación del ex policía estatal.

Te puede interesar: Vinculan a Efrén H. por desaparición de Susana Cerón

Susana Cerón de 33 años de edad trabajaba en el área administrativa de la Policía Estatal de Puebla, donde conoció a Efrén N., con quien sostenía una relación sentimental.

El 7 de noviembre de 2020 fue reportada como desaparecida tras salir de su domicilio ubicado en la zona de Xilotzingo, de la ciudad de Puebla, de donde salió acompañada de su pareja.

Posteriormente, su cuerpo fue hallado semidesnudo y con una herida de arma blanca en la pierna izquierda la noche del 19 de noviembre dentro de una cuneta del Periférico Ecológica, a la altura de Cuautlancingo.

Te recomendamos