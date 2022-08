Así suena el primer sencillo de Lolahol, la hija de Madonna

Lourdes María León -conocida ahora como Lolahol– acaba de publicar su primer sencillo como cantante.

Se trata de la hija mayor de Madonna y el sonido de su música tiene colores de la electrónica, el drum and bass y el jungle.

Su nuevo sencillo se llama Lock&Key (candado y llave, en español), canción con la que Lolahol inició una carrera musical que desde su principío está llena de “curiosas coincidencias con la de su madre, la reina del pop”, según señala el periodista Javier A. Fernández de El País.

Su sencillo Lock&Key lo produjo Eartheater, nombre artístico de la cantante y productora estadounidense Alexandra Drewchin.

Alexandra Drewchin también dirige el videoclip que ilustra la canción, donde la joven combina el estilo urbano con un toque excéntrico.

Al final del video Lolahol sale de una concha artificial en la playa, vestida con un bikini hecho de cuerdas mientras baila en la orilla.

Esa escena es el elemento del que se dice, perfectamente en cualquier vídeo de su madre.

Su debut musical fue una sorpresa debido a que en 2021 declaró para la revista Interview que ella no tiene una meta profesional específica, a diferencia de su madre.

También expresó sus reticencias a seguir la ruta de la actuación o de la música.

“Sé cantar, pero no es algo de lo que me haya preocupado, quizás es algo que me toca demasiado de cerca”, contaba Leon.

Su carrera en la moda

Lolahol había incursionado solo en pasarelas y las campañas publicitarias de moda.

Ha sido musa de Versace, Marc Jacobs, Calvin Klein, Burberry, Swarovski, Stella McCartney y Bimba y Lola.

También ha demostrado sus habilidades con el baile tras su paso en la Escuela de Música, Teatro y Danza de la Universidad de Michigan, cerca de Detroit —de donde proviene su familia materna—.

Su único coqueteo con esta disciplina había sido participar en los coros en Superstar, una canción de Madonna de 2012, además de las lecciones de piano.

Madonna ha alabado en más de una ocasión su habilidad y su sensibilidad para tocar este instrumento.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

TE RECOMENDAMOS: