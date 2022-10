Aspirantes viven momento UDLAP en Expo Otoño 2022

Este sábado, en punto de las 8:00 horas, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) abrió sus puertas para realizar su Expo UDLAP Otoño 2022, evento en el que, de manera presencial, jóvenes de preparatoria de diversas partes de la República, padres de familia y directivos de escuelas, vivieron la experiencia de ser parte de la mejor universidad privada de México.

Excelencia, prestigio, calidez, calidad y compromiso, son palabras que los participantes de la Expo UDLAP Otoño 2022 identificaron y constataron durante su estancia, donde pudieron conocer la oferta académica que brinda la universidad, que se conforma de 52 licenciaturas, 15 maestrías, 5 doctorados y 1 especialidad médica; así como visitar los más de 150 laboratorios en donde se convierten los conocimientos teóricos en prácticos.

La Expo UDLAP consistió en una serie de actividades que hicieron que los visitantes disfrutarán de un día único e inolvidable, participando en talleres, conferencias, recorridos por las instalaciones seguras e innovadoras de la UDLAP, pláticas de orientación vocacional y una gran variedad de presentaciones culturales y deportivas que exhibieron los equipos representativos culturales y deportivos de la UDLAP.

Entre dichas actividades destacó el diálogo con la Dra. Cecilia Anaya Berríos, rectora interina de la UDLAP, momento que aprovecharon padres de familia y estudiantes para despejar sus dudas sobre temas relacionados a los programas académicos; colegiaturas; becas académicas, artísticas y deportivas; así como todo lo referente a colegios residenciales.

“Bienvenidos a esta su casa, nos da mucho gusto tenerlos este día en el que les vamos a presentar cómo arrancamos este semestre y además resolveremos las dudas que tengan. Algo que distingue a la UDLAP es la excelencia académica de la universidad, la cual está sustentada por las acreditaciones que tenemos como la de FIMPES y la acreditación internacional nivel VI por la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC).

También tenemos acreditadas el 100% de las licenciaturas y maestrías acreditables por parte de organismos nacionales pertenecientes a COPAES o CIEES, lo que lleva a que cerca de nuestros 9 mil estudiantes estén inscritos en programas acreditados”, dio a conocer la Dra. Anaya Berríos.

Para cerrar su participación, la Dra. Anaya dio a conocer los resultados que obtuvo la UDLAP en el último estudio elaborado por Universum, donde sus estudiantes destacaron el prestigio, excelencia, calidad e internacionalización como los principales atributos de la institución.

Asimismo, también hizo referencia a los más de 200 convenios que tiene la UDLAP con universidades e instituciones en el extranjero, “permitiendo a nuestros estudiantes obtener una experiencia internacional” y destacó que el 95% de los egresados UDLAP han sido contratados o han emprendido en su primer año de egreso.

La Expo UDLAP Otoño 2022 cerró con broche de oro sus actividades con la invitación al partido de la temporada de fútbol americano Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla vs Leones de la UAMN, el cual inició en punto de las 13:00 horas y concluyó con el triunfo de los Aztecas.

