¡Atención! Este martes, último día para recoger nuevas tarjetas del Bienestar

Este 31 de enero es el último día para que poblanos que cobraban por Banamex la Pensión de Adultos Mayores del Gobierno de México recojan sus nuevas tarjetas del Banco del Bienestar, donde se les depositará el apoyo social.



En la capital poblana, este martes se estará haciendo el cambio de tarjetas en el Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en la calle Fray Pedro de Melgarejo en la colonia Tres Cruces.



Ahí los beneficiarios tendrán que presentar su identificación oficial, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, CURP, Acta de Nacimiento Legible y algún contacto telefónico.



No obstante, en días recientes los servidores de la nación han realizado algunas visitas a domicilio para localizar a los beneficiarios que tienen pendiente realizar dicho trámite, los cuales deben identificarse con su credencial y uniforme.



Sin embargo, se solicita a los beneficiarios no compartir fotografías de sus tarjetas, ni entregarlas.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal