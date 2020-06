Atenderá CCE decreto para aplazar reactivación económica en Puebla

Por Redacción

El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla informó que acatarán esta instrucción estatal, sin embargo, solicitaron “mano dura” contra los ambulantes en tianguis, un transporte digno y suficiente para reducir el nivel de contagios de Covid-19 y sanciones por no usar cubrebocas.

A nombre de sus 26 organismos afiliados, el CCE advirtió que, de “continuar sin reactivación de las actividades económicas, los ciudadanos y las empresas seguirán siendo afectados en su economía, empleos y seguridad”.

El organismo aseveró que tomará con responsabilidad este decreto y subrayó que es necesario que las medidas se implementen sin distinción y no únicamente a 3 de cada 7 poblanos de la economía formal. Afirmaron que como sector privado han impuesto procesos para procurar la salud de las personas, no obstante, consideran que hasta ahora no existen sanciones contundentes en mercados, tianguis y zonas con presencia de ambulantaje, los cuales carecen de protocolos de sanidad y falta de apoyo para el resguardo de las personas.

En este sentido, el CCE exhortó al gobierno a garantizar transporte digno, uso obligatorio de cubrebocas y penalización por no portarlo e implementar una campaña para dotar a las personas de cubrebocas, ya que “la curva de contagios no cederá si la sociedad en general no acata los protocolos de prevención y mantiene la jornada de sana distancia”.

El Consejo Empresarial pidió a los empresarios que del 15 al 22 de junio terminen de establecer y ajustar sus protocolos para la reapertura programada e inicien con las pruebas de simulación para ofrecer a los visitantes, consumidores y colaboradores un entorno seguro.

Finalmente, exhortó al Gobierno Federal a atender esta pandemia con el ejemplo, ya que los esfuerzos estatales se ven afectados por la falta de disciplina que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) muestra en cada acción, como no usar cubrebocas o iniciar eventos en plena curva de contagios.

