Atlixquense cuenta cómo contrarresta Australia el Covid-19

Por Érika González

Mónica Zavala es una Atlixquense que actualmente radica en Australia, este semana recibió una llamada del gobierno australiano donde le informaban que una de sus amigas con la había tenido contacto estos últimos días, había dado positivo a la prueba de Covid-19.

A través de un video que subió a sus redes sociales, la atlixquense expresó lo sorprendida que se encuentra ante las medidas que aquel país está tomando ante esta enfermedad, pues aseguró que el gobierno de Australia contactó a todas las personas con las que la chica que dio positivo a la prueba había tenido contacto. Al ser una de ellas, le indicaron que deberá aislarse en un cuarto por un periodo de 15 días y si por alguna razón tuviera que interactuar con alguna persona deberá usar cubrebocas forzosamente.

Lo que más sorprende a Mónica, es la acción de respuesta del gobierno con los casos positivos, pues en cuanto informaron a su amiga que era portadora del virus, el gobierno le proporcionó un taxi para trasladarla a un hotel adaptado para los pacientes en donde les proveen comida, cocina, área de lavado, equipo de cómputo y lo más importante un equipo para monitorear la respiración.

Además relató que Australia determinó que todo vuelo que aterrice en aquel país es puesto en cuarentena. Para esto designaron un transporte que traslada a los pasajeros a uno de estos hoteles adaptados para aislarlos por 15 días para cerciorarse que no presenten síntomas durante este periodo y así evitar los contagios que en un futuro pudieran implicar una mayor inversión económica que la requerida para tomar estas medidas y además un mayor índice de pérdidas humanas.

En entrevista para Oro Noticias señaló que es importante que México tome conciencia que está situación es grave y se debe tomar las medidas necesarias para combatir esta enfermedad e invitó a las personas a no tomarse a la ligera las medidas decretadas y a no salir de sus casas si no es estrictamente necesario.

