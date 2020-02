Atlixquense triunfa en Circus Soleil

View this post on Instagram

LES DESEO QUE ESTE AÑO ENTRANTE SEA LO QUE USTEDES SIEMPRE HAN QUERIDO. 🥳🥳🍺🍺🤟🏽🤩🤟🏽 Normalmente siempre hago un listado de lo que quiero para mi vida y se que no se va a cumplir al 100% pero al trasladarlo de mi mente al papel, eso es el primer paso para que se realicen, los pasos secundarios es trabajar fuertemente sin descanso. Y cuando siento que me estoy desviando, regreso a leer ese papel para que me vuelva a centrar en eso que quiero. #msc #cirquedusoleil #45degrees #cirquedusoleilatsea #ladder #stage #viaggio #sonor #motivacion