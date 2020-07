Atraso en plantel de Tételes admite Barbosa, llama a normalistas a no tomar casetas

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19 no se han concluido las obras de remodelación en la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, en Tételes de Ávila Castillo, pactadas con estudiantes en octubre pasado.

El mandatario explicó que en marzo se terminaron las primeras obras de infraestructura en dicho plantel que funciona también como internado pero debido al coronavirus las obras públicas están paradas y se reactivarán cuando sea posible.

Señaló que se debe licitar para empezar la segunda etapa, mientras que sobre el camión que solicitan, el Estado analizará la posibilidad de que no sólo la Normal Rural, si no todos los internados cuenten con unidades para el traslado de estudiantes, “si es posible, los compraremos y si no, no lo haremos”, apuntó.

Llamó a las estudiantes a que abandonen sus prácticas de tomar casetas y autobuses, así como a mostrar que en Puebla se forman verdaderas maestras y educadoras, además de que nadie las persigue, por el contrario –dijo- tienen su apoyo.

