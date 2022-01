Atropellan a reportera en enlace ¡Y se levanta!

Una reportera de WSAZ-TV, un canal de Estados Unidos fue atropellada por un coche mientras transmitía en vivo, la chica se levantó y terminó su informe.

Tori Yorgey cubría una noticia de la rotura de la tubería principal en la ciudad de Dunbar.

Cuando el coche la golpeó por detrás, la joven cayó al suelo al mismo tiempo que la cámara con la que grababa.

A pesar del incidente, la reportera se mostró optimista y reveló que ya le había sucedido algo similar.

Tori is not one of us, she’s better! https://t.co/d9WLPhAypw