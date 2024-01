Audi ofrece 4.3% de aumento global a trabajadores

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) informó que la empresa sólo les ha ofrecido el 4.3 por ciento de aumento global, lo cual incluye salario y prestaciones, así como una revisión multianual del contrato colectivo, misma que han rechazado.



El Sitaudi circuló un documento con el estatus de las negociaciones, en las que explica que la firma alemana les ofrece que este año no haya aumento, en el próximo haya “algo al salario y al bono por tope salarial” sin presentarles propuestas o porcentajes.



“Lo cual consideramos como sindicato que era una burla para los trabajadores”, se lee en el texto que repartieron, al señalar que en cinco semanas de negociaciones se han perdido debido a la insistencia de la empresa por discutir acerca de la revisión multianual y no del incremento salarial.



Por otra parte, dieron a conocer que Audi de México les dijo que hay mil 300 puestos en riesgo, a lo que han argumentado que esos espacios estaban garantizados si accedían a los paros técnicos en los años 2024, 2025 y 2026.



Por ello, el Sitaudi amagó con denunciar ante los Tribunales Federales de asuntos colectivos al no respetarse un acuerdo firmado.



El sindicato expuso que trabajadores del nivel E y el nivel F1 ganan por debajo del salario promedio de Audi de México, además que los incrementos y prestaciones dentro del salario automotriz han sido del 10 por ciento.



Sin embargo, la empresa les ofrece el 4.3 por ciento cuando la inflación en diciembre de 2023 fue del 4.66 por ciento.



“Como sindicato mantendremos una postura que vaya en favor de las partes, realizando esfuerzos y haciendo conciencia en la empresa que si hoy en 2023 ha sido un año bueno para ellos, entonces les debe ir bien a los trabajadores y sus familias, por tal motivo seguiremos en las pláticas de negociación con el firme propósito de que el capital y el trabajo logren un equilibrio con los datos y parámetros arriba mencionados”, finalizan.



El estallamiento a huelga vence el próximo 24 de enero del año en curso a las 11:00 horas, sin que hasta el momento la empresa dé su postura acerca de las negociaciones entabladas con los trabajadores.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal