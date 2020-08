Auditan gestión de Julio Glockner en la Secretaría de Cultura; Barbosa le sugiere “prudencia”

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que realizarán dos auditorías a la Secretaría de Cultura, por lo que sugirió al extitular de dicha dependencia, Julio Glockner Rossainz, no discutir las causas de su relevo, pues en todo caso la Secretaría de la Función Pública será quien determine lo conducente.

En conferencia de prensa, el mandatario reprochó que el antropólogo publicara una carta en la que menciona que el inicio del distanciamiento entre Glockner y Barbosa se dio luego de que la instalación de la Réplica de la Capilla Sixtina en el atrio de la Catedral fue clausurada por unas horas.

Barbosa Huerta enfatizó que él no discutirá las razones que tiene para determinar la pertenencia de un titular, al tiempo dijo que se iniciará una auditoría de fondo a la Secretaría de Cultura, “yo le sugiero que actúe con prudencia, solamente le sugiero eso”, afirmó.

“Si él quiere discutir las causas por las que fue relevado, no lo haga, porque yo no he hecho lo contrario, porque soy profesional, entonces que él no lo haga, porque entonces yo faltaré al profesionalismo como jefe del Ejecutivo, en todo caso que sea la Secretaría de la Función Pública la que determine las causas”, aseveró el mandatario.

Cabe mencionar que, previamente el gobernador señaló que Glockner Rossainz presentó su renuncia el pasado 14 de julio, sobre la que evitó abundar; mientras que el 31 de julio anunció que Sergio Vergara Berdejo ocuparía el cargo.

