Aumento al pasaje, fotomulta y reemplacamiento eran necesarios:Barbosa

Por Redacción.

El gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, puntualizó que el tema de fotomultas es un esquema que existen en varias ciudades y en varios países, destacó que el tema de fotomultas en otras administraciones solo se trataba de infracciones y en su gobierno no es recaudación de dinero, si no se trata de seguridad pública, son derechos de ciudadanía y de convivencia que se tiene que regular.

Durante entrevista exclusiva para Oro Noticias de 6 a 9 con Patricia Estrada, el gobernador destacó que habrá 157 radares y un software que el gobierno adquirió especial para fotomultas.

En tema de reemplacamiento dijo que cada tres años se deben realizar un reemplacamiento y las placas que hay en los carros de Puebla no tiene tecnología, por lo que afirmó que las nuevas placas tendrán tecnología que incluye los datos del vehículo, los cuales se podrán ver en las fotomultas y en los arcos de seguridad.

Destacó que el importe de recaudación será de 500 millones de pesos por reemplacar todos los vehículos del estado mientras que el gobierno del estado está pagando 25 millones de pesos por el subsidio del transporte público de estudiantes.

Al ser cuestionado sobre el aumento al pasaje, el gobernador aceptó que fue un golpe para la economía de los poblanos pero que era necesario ya que por nueve años se mantuvo el mismo precio en el transporte y eso ocasionó la chatarrización de transporte público.

Afirmó que pasadas administraciones permitían pirataje con unidades no registradas, por lo que el lunes presentarán una iniciativa para sancionar como delito el uso de vehículos privados y no registrados para ofrecer servicios públicos.

El mandatario sentenció que una vez se detecte a las rutas que no modernizaron, se realizarán operativos para removerlos y cancelará concesiones, asimismo señaló que él no tiene una relación personal con transportistas y que no existe ningún compromiso extraoficial.

