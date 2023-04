“Aún estoy vivo”: Papa Francisco tras dejar hospital en Roma

Este sábado fue dado de alta el papa Francisco, de 86 años, luego de estar internado tres días por una bronquitis; ya regresó al Vaticano ante la Semana Santa.

“Aún estoy vivo”, dijo bromeando el papa a los fieles y periodistas que se dieron cita a las afueras del hospital Gemelli de Roma.

El papa, quien se mostró sonriente, bajó de su automóvil para saludar a los presentes. Asimismo abrazó a una pareja cuya hija falleció el viernes por la noche en el hospital, informó el Vaticano.

También lee: EU pide a sus ciudadanos abandonar Rusia ‘inmediatamente”

También agradeció al personal médico y a los periodistas que lo esperaban a la salida del centro médico.

“Me viene a la mente una cosa que una vez me dijo un viejo, un hombre más anciano que yo, ante una situación como esta: ‘Yo, padre, no conozco la muerte pero la he visto venir… ¡Es fea, eh!'”, contó entre risas a los reporteros.

Cabe destacar que el Vaticano confirmó que el papa Francisco podrá presidir este domingo la misa de Ramos en la plaza de San Pedro, que marca el inicio de las celebraciones por Semana Santa.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos