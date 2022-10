Automovilistas foráneos deberán tramitar “pases turísticos” para circular en Puebla

La Secretaría de Medio Ambiente de Puebla expedirá “pases turísticos” y otros procedimientos para que automovilistas foráneos que no pertenezcan a las entidades que conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puedan circular en el estado sin ser sancionados por la falta de verificación vehicular.

Al supervisar el arranque de los 16 Centros de Verificación vehicular (CVV), la titular de la dependencia señaló que el “pase turístico” podrá tramitarse en línea y será gratuito, aunque no detalló a partir de cuándo puede solicitarse.

Adelantó que los automovilistas podrán obtener un pase por hasta por 15 días consecutivos, dos pases de 5 días aislados, o bien, tres pases de 3 días aislados por semestre.

Reconoció que en el primer día de operación de los verificentros hubo retrasos por algunas fallas en la impresión y generación de hologramas debido a la carga de trabajo, mismas que ya se están corrigiendo para brindar el servicio adecuado a los poblanos.

Resaltó que hay una gran respuesta de los ciudadanos, pues tan sólo en está primera semana se programaron 5 mil citas, que en su mayoría corresponden a autos de uso particular y de servicios de plataforma como UBER y DiDi.

Por ello, mencionó que junto con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) revisará la posibilidad de generar horarios específicos para que verificentros atiendan a unidades del transporte público, para que por flotillas acudan las diferentes rutas a verificar y evitar afectaciones en sus jornadas labores y en los traslados de ciudadanos.

Manrique Guevara refirió que aquellos vehículos que no pasen en el primer intento la verificación deben realizar una afinación y regresar al mismo centro para que sin ningún costo extra realicen nuevamente la revisión de sus autos.

Destacó que la página de citas no se ha saturado y dijo que aquellos que no pudieron agendar posiblemente tengan alguna fotomulta o no han cumplido con el pago del control vehicular.

Por fallas, automovilistas tardan hasta 3 horas en verificar

En tanto, automovilistas que acudieron al verificentro en Bulevar Forjadores dieron el visto bueno a la generación de citas, pues ya no se encontraron con las largas filas que había antes, no obstante lamentaron que tuvieron que esperar hasta tres horas para completar el proceso.

Luis Ángel indicó que los retrasos se debieron a fallas en las máquinas, además que otro inconveniente es que sólo aceptan pago en efectivo.

Mientras que el señor Max Espinoza criticó la ausencia de unidades del transporte público pese a que son las que más contaminan.

Ambos decidieron acudir desde el primer día para evitar una mayor saturación en los verificentros posteriormente, además dijeron que por sus actividades viajan seguido a la Ciudad de México, por lo que con la verificación evitarán multas de hasta 9 mil pesos y ya no tendrán que solicitar los pases turísticos en aquella entidad.

Por Alejandra Olivera

Editor: Iván Betancourt

