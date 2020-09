Avala Congreso desaparición de Ayuntamiento de Tehuacán; nombran Concejo Municipal

Por Vera Fernández

Pese al freno emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó la desaparición del Ayuntamiento de Tehuacán, así como el nombramiento de un Concejo Municipal en su lugar.

Aunque la extinción del gobierno no podría ejecutarse hasta que el máximo tribunal del país resuelva la controversia constitucional y emita un fallo, el dictamen fue avalado con cinco votos a favor y uno en contra, durante la sesión virtual que se realizó este domingo.

Fernando Sánchez Sasia, legislador de Morena por el distrito 24 de Tehuacán Norte y afín al gobernador Miguel Barbosa, fue propuesto para ocupar la presidencia del Concejo Municipal, el cual estará encargado de suplir y desempeñar las funciones del Cabildo hasta octubre de 2021.

En medio de la discusión que se prolongó por más de cuatro horas, las diputadas Rocío García Olmedo del PRI y Mónica Rodríguez Della Vecchia del PAN, evidenciaron que el Congreso estaría cayendo en desacato constitucional y en un delito federal, ya que la SCJN ordenó suspender el procedimiento de disolución.

Durante varias intervenciones, ambas legisladoras señalaron múltiples irregularidades y se opusieron al dictamen presentado, además de exhibir que éste no les fue enviado a tiempo y que no contaba con las explicaciones necesarias por parte del área jurídica.

Además se pronunciaron en contra del nombramiento del Concejo Municipal, al referir que la designación del diputado Fernando Sánchez podría derivar en un conflicto de intereses, mientras que no se dieron a conocer los criterios para elegir a los demás perfiles, por lo que se desconocen a los mismos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Vianey García Romero argumentó que la determinación de la Corte no les impide continuar con dicho procedimiento, aunque la extinción del Ayuntamiento no podría hacerse efectiva hasta que no se emita un fallo en torno al tema.

Asimismo, Olga Lucia Romero Garci-Crespo, diputada de Morena por el distrito 25 de Tehuacán Sur, defendió la desaparición del Cabildo, al señalar que en el municipio existe un gran problema de ingobernabilidad, además de acusar al alcalde Andrés Artemio Caballero López por no cumplir las expectativas de los ciudadanos.

Finalmente, la coalición Juntos Hacemos Historia, apoyados por Javier Casique Zárate del PRI y por el diputado sin partido, Marcelo García Almaguer, aprobaron la disolución del Ayuntamiento de Tehuacán, incluyendo la revocación de mandato de todos sus integrantes.

Las personas que fueron propuestas para integrar el Concejo Municipal son las siguientes:

Fernando Sánchez Sasia, Presidente.

Larissa Jiménez Muñoz, Síndico Municipal.

Miguel Ángel Ramírez Lagos, Regidor.

Soledad Lagunes, Regidor.

José Luis Oliver Domínguez, Regidor.

Joselyn Diego Cortés, Regidora.

Gerardo Barroso Pérez, Regidor.

Manuel Jiménez López, Regidor.

Marisol del Carmen Garzón Cid, Regidora.

Emmanuel Soto Herrera, Regidor.

María del Carmen de la Cadena, Regidora.

Norma Cruz Santivañez, Regidora.

El dictamen será votado por el Pleno del Congreso de Puebla este lunes durante sesión pública ordinaria, por lo que de ser aprobado, se ejecutaría la desaparición del Cabildo de Tehuacán.

