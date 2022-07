Avalan en Comisiones exhorto a realizar campañas sobre uso de cubrebocas

En sesión de las comisiones Unidas de Salud y Asuntos Municipales de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, encabezadas por la diputada Azucena Rosas Tapia y el diputado Adolfo Alatriste Cantú, se aprobó por unanimidad, un exhorto dirigido a los 217 ayuntamientos para que implementen una campaña de concientización sobre el uso de cubrebocas en espacios cerrados y al aire libre cuando el número de personas se concentre en un mismo momento y lugar y se refuercen los protocolos sanitarios de acceso a todo tipo de inmuebles, con el propósito de evitar los contagios del virus SARS-CoV-2.

El dictamen fue presentado por la diputada Norma Reyes Cabrera quien expresó la necesidad de que no se baje la guardia en algo tan primordial que es la salud y en especial en este momento cuando comienza el aumento de casos de coronavirus.

De acuerdo con los datos que ofrece diariamente la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, por lo que reiteró el llamado a la conciencia social.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Azucena Rosas Tapia, expresó la necesidad de aumentar el cuidado de la salud y reforzar el uso del cubrebocas fuera del hogar.

En otro momento de la sesión, las y los diputados aprobaron por unanimidad, un Punto de Acuerdo promovido por la diputada Aurora Sierra Rodríguez, para exhortar a los 217 ayuntamientos para que se garantice la atención psicológica en los DIF municipales a través de, al menos, un psicólogo que brinde ayuda telefónica, virtual o presencial con el objetivo de mejorar la salud mental y, que a su vez, dichos psicólogos realicen los diagnósticos adecuados para disminuir y prevenir problemas de salud mental.

En este sentido, la diputada Azucena Rosas Tapia resaltó la importancia de atender la salud mental que, en muchas ocasiones, es descuidada por la población.

Mientras que el diputado Edgar Garmendia de los Santos, sostuvo que es un punto importante, pues muchas veces se dejan pasar factores que afectan a las y los jóvenes y a la sociedad entera, de tal manera que es necesario tratarlos; sobre todo, en las comunidades que pasan desapercibidas y con estas acciones se pueden evitar consecuencias fatales.

Finalmente, como parte del orden del día, las y los diputados aprobaron por unanimidad un Punto de Acuerdo para exhortar a los 217 ayuntamientos y a la Secretaría de Salud estatal para que implementen campañas informativas de prevención contra la hepatitis infantil aguda de origen desconocido, debiendo explicar en ellas qué es, cuáles son las formas de contagio, cuáles son los síntomas, cómo se puede prevenir y cómo es que se puede curar.

Esto con la finalidad de evitar que dicha enfermedad se propague a las niñas y niños del estado de Puebla, especialmente en las comunidades que se encuentran en situación de pobreza extrema.

En este sentido, la diputada Xel Hernández García, sostuvo que este tema es muy particular, por lo que es necesario conocer los síntomas, pues en muchas ocasiones los padecimientos relacionados con la patología no se atienden, porque no detectan la sintomatología y los problemas pueden llegar a evolucionar a una situación más grave.

En la sesión se contó con la asistencia de las y los diputados Iván herrera Villagómez, Eduardo Castillo López, Karla Rodríguez Palacios, Edgar Garmendia de los Santos, Mónica Silva Ruíz, Tonantzin Fernández Díaz y José Antonio López Ruiz.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos