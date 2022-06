Avanza pena de cárcel por espectaculares irregulares en Puebla

En comisiones, diputados locales del Congreso del Estado aprobaron la propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta para sancionar hasta con 10 años de cárcel la colocación de espectaculares sin autorización; así como la creación de una nueva ley para regular la contaminación visual y auditiva en Puebla.



Ambos dictámenes fueron avalados este martes durante sesión de las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.



Los legisladores dieron luz verde a las iniciativas después de realizar dos mesas de trabajo, en las cuales participaron la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara; así como el Consejero Jurídico del gobierno estatal, Carlos Palafox.



Tras su aprobación en comisiones, ambos dictámenes serán discutidos y votados por el Pleno del Poder Legislativo el próximo jueves 16 de junio durante sesión ordinaria.



Sanciones por instalación de espectaculares



Una de las iniciativas que fueron enviadas por el gobernador Barbosa Huerta al Congreso local la semana pasada, plantea sancionar hasta con 10 años de prisión la colocación de anuncios espectaculares en áreas verdes o que no cuenten con autorización previa.



Las reformas al Código Penal del Estado señalan que se castigará con 2 a 10 años de prisión; así como multas que van de 2 mil 886 hasta 192 mil 440 pesos, a las personas que ocasionen un daño ambiental o desequilibrio ecológico con la instalación de vallas publicitarias.



Además busca castigar a quien corte, pode o tale uno o más árboles para llevar a cabo la construcción, instalación o colocación de estructuras para anuncios o publicidad.



Así como para quien solicite la construcción de estructuras de anuncios en áreas verdes urbanas, de jurisdicción estatal o municipal; o que no cuenten con la licencia, permiso o autorización de la autoridad competente.



Regulación de contaminación visual y auditiva



Otra de las propuestas del Ejecutivo estatal plantea la creación de la Ley de Atención y Prevención de la Contaminación Visual y Auditiva de Puebla.



El nuevo ordenamiento legal establece que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial tendrá facultades para vigilar que los lineamientos se cumplan.



Entre los puntos importantes, destaca que la colocación de anuncios publicitarios estará prohibida en postes, semáforos y demás infraestructura urbana, para no dar una mala imagen y que no representen un riesgo para la población.



En el caso de contaminación auditiva, señala que el uso de timbres, cláxones, bocinas y timbres sólo podrán usarse para anunciar la llegada de vehículos a esquinas sin semáforos, prevenir la proximidad de otra unidad y para adelantar, dar vuelta o retroceder.



Además establece que los estéreos y radios de automóviles deberán tener el volumen regulado para que el sonido no salga del vehículo al exterior; la misma medida se aplicará a locales comerciales.



En caso de violar dichas disposiciones, las autoridades procederán a la clausura temporal, parcial o definitiva de establecimientos contaminantes, así como al aseguramiento precautorio de los bienes prohibidos.



También podría realizarse arresto administrativo de hasta por 36 horas de los involucrados; además del retiro de concesiones, permisos y licencias de funcionamiento.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal