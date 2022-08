Avanza regularización de estancias infantiles en Puebla capital

En Puebla capital ya son 60 las estancias infantiles que han asumido el compromiso con el Ayuntamiento y la ciudadanía por alcanzar su total regularización; 40 de estos centros de cuidado ya lo lograron al 100 por ciento y 20 están a punto de concluir su proceso.

Para Eduardo Rivera Pérez, Presidente Municipal, estos avances son muestra de compromiso y honor a la palabra empeñada en campaña, “estamos a 10 de alcanzar la meta [de 70 estancias infantiles], y antes del Primer Informe estaremos cumpliendo para que nuestra niñez, sus madres y sus padres que trabajan puedan estar seguros de que están en buenas manos”, expresó.

Es así que, desde la estancia infantil “Aguiluchos” –la cual ya se encuentra abierta para la comunidad de San Sebastián Aparicio— Liliana Ortiz Pérez, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, aplaudió que este proyecto abrace a la infancia de Puebla y reconozca la gran deuda social que se tiene principalmente con las madres solteras de la capital.

En este sentido, todas aquellas guarderías en regla y operando bajo los lineamientos que establece el Programa, el Ayuntamiento de Puebla está otorgando becas de 700 pesos por cada menor que asiste a ellas, lo que beneficia a 640 familias con mayores posibilidades de acceso a servicios de cuidado para sus hijas e hijos.

Estas becas representan un esfuerzo de inversión de 1.1 millones de pesos y, sumado a ello, la Comuna también está entregando estímulos económicos por siete mil pesos para las estancias en proceso de regularización.

Al ser el cuidado de la niñez un tema fundamental para la Administración Municipal, no se han escatimado esfuerzos por mantener el Programa de Estancias Infantiles bajo un mecanismo de vigilancia recursos y apertura de información, por ello Matías Rivero Marines, Secretario de Bienestar y Participación Ciudadana, celebró se reconozca la transparencia en el manejo de recursos con la inscripción de este modelo en la Edición 14 del Premio Nacional de Contraloría Social 2022.

Aunado a ello, también dio inicio el programa de Capacitación y Certificación que el DIF Nacional brindará a cerca de 200 responsables y auxiliares de Estancias Infantiles afiliadas, para garantizar niveles de servicio y atención profesionalizados en los centros de cuidado, cómo se ha empeñado Silvia Mora y Érica Zapotitla, encargadas de los espacios Aguiluchos y Apacho de Ángel, respectivamente.

Finamente, Ana Teresa Aranda Orozco, Diputada Federal por la LXV Legislatura, aplaudió se impulsen políticas públicas de cuidado y con sentido social como esta, lo que da muestra de “una autoridad sensible con la gente, que entiende que no es suficiente con entregar dinero”, pues con ello no se crea tejido social ni hacen comunidad, y lo que la ciudadanía demanda –acotó— es acompañamiento y respaldo de sus autoridades.

Acompañaron este evento Luis Franco Martínez, Regidor Presidente de la Comisión de Bienestar; Moisés Cote Flores, Presidente Auxiliar de San Sebastián de Aparicio; Gilberto González Labastida, Director de Protección Civil Municipal; y Verónica Morales Chávez, Jefa de Policía Zona 2.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

