“Avatar: The Way of Water” avanza como 2do filme más taquillero de 2022

“Avatar: The Way of Water”, la última película de James Cameron, se mantiene como la segunda más taquillera de 2022 ya que en su tercer fin de semana recaudó más de 86 millones de dólares en Estados Unidos.

Actualmente, el filme de James Cameron cuenta con más de 400 millones de dólares acumulados en taquilla nacional, y a nivel global lleva más de mil 401 millones de dólares.

Hasta ahora, la cinta es superada por “Top Gun: Maverick”, que alcanzó mil 488 millones de dólares a nivel internacional mientras estuvo en salas.

Si “Avatar” continúa con buen ritmo, el filme protagonizado por Tom Cruise podría perder el título como el filme más taquillero de 2022.

Cabe destacar que “Avatar: The Way of Water” es la segunda parte de la película más taquillera de la historia, que alcanzó los 2 mil 922 millones de dólares a nivel mundial.

