Avicultores de Tehuacán acusan bloqueo de productores de Oaxaca

Avicultores de Tehuacán fueron acusados de usar avionetas para evitar lluvias en Oaxaca, por lo que el día de ayer pobladores de dicho estado les bloquearon el acceso a sus propias granjas y el paso hacia Oaxaca.

Así lo informó el presidente de la Asociación de Avicultores de Tehuacán, Jorge García de la Cadena, quien puntualizó que la mañana del lunes los avicultores no pudieron ingresar con alimentos a tres de sus granjas, una de pollo y dos de cerdos, por lo que los animales se quedaron sin comer.

“Se puso en riesgo a 130 mil pollos, lo que alcanzaría para darle de comer a más de 1 millón de personas, así como 35 mil cabezas de cerdo”, señaló en entrevista con Patricia Estrada para Oro Noticias e 6 a 9 am.

Detalló que también se afectó a los más de 415 empleos directos que generan las granjas, las cuales fueron liberadas alrededor de las 10:30 pm; la madrugada de este martes comenzaron a repartir el alimento.

“Además nos pararon la entrada hacia Oaxaca, todos los camiones que iban con huevo, pollo o cerdo no pudieron entrar a dicha zona. Obviamente al no tener producto, se suben los precios”, agregó.

Al ser cuestionado sobre quiénes fueron los responsables del bloqueo, García de la Cadena aseveró que se trata de “personas que no conocemos, gente de las comunidades, no sé los nombres. Están exigiendo y nos están echando la culpa de algo que no hemos hecho. No conocemos el tema”.

Y es que los señalan de utilizar sus avionetas para “espantar a las nubes” y evitar que llueva, a lo que contestan: “a nosotros nos conviene que llueva, les hemos explicado con laboratorios y médicos veterinarios el beneficio que hay con la lluvia”.

Cabe destacar que los avicultores de Tehuacán ya tuvieron contacto con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, con la Secretaría de Desarrollo Rural y con el secretario de Gobernación de Puebla, Adán Augusto, por lo que esperan que el problema no vuelva a suceder.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

