Avión con médicos a bordo se incendia en Filipinas; hay ocho muertos

Un avión ambulancia Westwind 24, de la aerolínea Lion Air, se incendió al intentar despegar en el aeropuerto Ninoy Aquino de Manila con ocho personas a bordo, todas fallecidas, confirmaron las autoridades aeroportuarias.

El accidente ocurrió a las 20.00 hora local (12.00 GMT), cuando el avión se disponía a despegar con destino al aeropuerto Haneda de Tokio en una misión de evacuación médica, con dos pasajeros y seis miembros de la tripulación.

Junto con los bomberos del aeropuerto, equipos de emergencias de la Cruz Roja se desplazaron enseguida al lugar del siniestro, informó el presidente de organización en Filipinas, Richard Gordon.

Our fire and medic teams were already dispatched to NAIA Terminal 2 to respond to the plane crash incident involving Lion Air Flight RPC 5880. 8 passengers consisting of a flight medic, nurse, doctor, three flight crew, one patient and its companion were on board.