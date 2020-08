¡Awww! Michi recorre 64 km para regresar con su antigua familia tras ser adoptado

Por Redacción

En Reino Unido, el pasado 8 de junio, Neil Payne y su esposa Leasa, dieron en adopción a otra familia a Garfield, su gato de tres años después de que sus hijos se fueran de su casa.

Sin embargo, el 20 de junio la mascota escapó de su nuevo hogar en Londres y, tras mes y medio más tarde, se presentó en Shillington, al norte de la capital, en la casa de sus antiguos dueños.

“Es increíble. Me estaba mirando con lágrimas en los ojos. Primero no pensé que fuera él. Leasa llegó a la puerta, lo llamó por su nombre y él saltó a sus brazos. Es fantástico. No entiendo cómo un gato que nunca salió de su casa pudo encontrar el camino desde Londres”, comentó el dueño.

Cabe mencionar que, tras esta muestra de cariño de parte del felino, la pareja decidió dejar a Garfield en su casa como recompensa a su fidelidad con sus antiguos dueños.

Te recomendamos

Con información de RT