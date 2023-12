Ayuntamiento de Puebla, sin cambios en el gabinete: Domínguez

El gobierno de la ciudad no tendrá cambios en su gabinete únicamente las bajas de funcionarios que dejen su lugar para buscar un cargo de elección popular en 2024, adelantó el alcalde Adán Domínguez Sánchez.



En conferencia, el edil reveló que no habrá cambios en el gabinete que inició la administración con Eduardo Rivera Pérez, además que a la brevedad se designará al gerente del ayuntamiento y titular del Sistema Municipal DIF.



“No habrá cambios en el gabinete, seguramente algunos miembros del Cabildo o del gabinete pedirán licencia para participar en la elección del próximo año, serán los únicos cambios”, abundó.



En otro orden de ideas, Domínguez Sánchez comentó que buscará reunirse con el gobernador Sergio Salomón para estrechar lazos y trabajo coordinado tal y como se hacía con el ex alcalde Eduardo Rivera Pérez.



“Estamos abiertos a un trabajo con el gobernador, estamos abiertos al trabajo constitucional y colaborativo con el gobernador del estado, lo vamos a seguir haciendo de la misma manera”, expresó.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal